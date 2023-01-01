Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым. Михаил Лабковский. Ключевые идеи книги (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Мы хотим изменить свою жизнь к лучшему, наладить отношения с партнером или супругом, со своими друзьями и детьми. Хотим стать счастливым, уравновешенным и удовлетворенным жизнью человеком. Хотите жить так, как подсказывает сердце, а не так, как велят устаревшие традиции и иногда нелепые родительские установки? О том, как окончательно повзрослеть и найти гармонию между своими желаниями и возможностями, — в книге психолога Михаила Лабковского.



Хочу и буду слушать на видеосервисе Wink.