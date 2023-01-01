Хочу говорить красиво! Техники общения. Наталья Ром (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

РОМ Наталья – профессиональный бизнес-тренер, практический психолог, ведущая открытых и корпоративных тренингов и семинаров. Тематика тренингов: искусство публичной речи, психология влияния, манипуляция и защита, мастерство делового и межличностного общения, формирование имиджа и тренинги личностного роста. ЧТО ответить собеседнику, чтобы поддержать беседу? ЧТО сказать и какие слова произнести, чтобы достигнуть взаимопонимания? ЧТО ответить, чтобы избежать конфликта и манипуляции? Вопрос «ЧТО говорить?» – является если не основной проблемой диалога, то, во всяком случае, одной из первых. Но на все вопросы ЧТО есть ответы! Вам нужно лишь внимательно послушать и записать фразы, обороты и техники, представленные в тренинге, чтобы успешно пользоваться ими в повседневной жизни. Тогда Вы легко сможете достигнуть взаимопонимания. Окружающие будут говорить, что Вы прекрасный собеседник. Вы сможете уверенно выступать перед аудиторией или держать поздравительную речь на корпоративном вечере. Главное условие: пытайтесь сразу применять все фразы в повседневном общении. Нужно добиться, чтобы представленные техники вошли в привычку и прочно укоренились в словарном запасе. Для этого потребуется всего лишь практика и время. И помните, чтобы слыть общительным человеком, нужно научиться с первых минут разговора формировать о себе хорошее впечатление. Ваши первые слова так же важны, как и Ваш внешний вид. Эти две составляющие моментально формируют мнение о человеке, которое останется навсегда!



Хочу говорить красиво! Техники общения слушать на видеосервисе Wink.