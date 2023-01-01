Хлеб с ветчиной. Чарльз Буковски (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Чарльз Буковски – один из крупнейших американских писателей ХХ века, автор более чем сорока книг, среди которых романы, стихи, эссеистика и рассказы. Несмотря на порою шокирующий натурализм, его тексты полны лиричности, даже своеобразной сентиментальности. «Хлеб с ветчиной» – самый проникно�венный роман Буковски. Подобно «Приключениям Гекльберри Финна» и «Над пропастью во ржи», он написан с точки зрения впечатлительного ребенка, имеющего дело с двуличием, претенциозностью и тщеславием взрослого мира. Ребенка, постепенно открывающего для себя алкоголь и женщин, азартные игры и мордобой, Д. Г. Лоуренса и Хемингуэя, Тургенева и Достоевского.



Хлеб с ветчиной слушать на видеосервисе Wink.