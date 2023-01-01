Хижина дяди Тома (сокращенный пересказ). Гарриет Бичер-Стоу (книга, 1852) слушать онлайн

Сюжет

Мировая известность пришла к американской писательнице Гарриет Бичер-Стоу после опубликования романа «Хижина дяди Тома». Этот роман был издан в 1852 году, он потряс читателей. Это необыкновенно пронзительная книга об ужасах рабства и о вере человека в Бога, о настоящей любви и человеческих трагедиях. Бичер-Стоу с поразительной яркостью обрисовала бесчеловечность рабства, когда человек становится объектом купли-продажи, а жизнь его ничего не стоит. Персонажи романа – невольник дядя Том, покорно встретивший свою судьбу, мулат Гаррис и его мужественная жена Элиза, совершившие побег в Канаду, наложница плантатора Касси, отомстившая за свое поруганное достоинство,– необычайно жизненны и колоритны. Книга, повлиявшая на умы целого поколения американцев, участвовавших в гражданской войне Севера против рабовладельческого Юга, не утратила силы эмоционального воздействия и в наши дни и пользуется большой популярностью среди молодых читателей нашей страны. Пересказ: Иван Лобанов.



Хижина дяди Тома (сокращенный пересказ) слушать на видеосервисе Wink.