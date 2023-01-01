Хижина дяди Тома. Гарриет Бичер-Стоу (книга, 1852) слушать онлайн

Сюжет

Книга Гарриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома» носит судьбоносный характер для судеб Соединенных Штатов Америки. Во времена гражданской войны северяне шли в бой, вдохновленные образами этого романа. С другой стороны, еще один классик американской литературы – Маргарет Митчелл в своей книге «Унесенные ветром» беспощадно громит «Хижину» за сусальность описаний негритянских страданий и ложь. Сегодня, когда афроамериканец в качестве президента США занимает Белый Дом, все эти противоречия становятся еще более жгучими.



Хижина дяди Тома слушать на видеосервисе Wink.