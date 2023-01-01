Хижина дяди Тома. Гарриет Бичер-Стоу (книга, 1852) слушать онлайн

Сюжет

Главная мысль этого романа такова: «Не унижай человека! Никогда не унижай человека!» Книга, вышедшая в 1852 году, потрясла читателей. Дочь скромного священника и мать семерых детей, американская писательница Гарриет Бичер-Стоу (1811 -1896) создала необыкновенно пронзительное произведение об ужасах рабства и о вере человека в Бога, о настоящей любви и человеческих трагедиях. "Хижина" покорила мир!



Хижина дяди Тома слушать на видеосервисе Wink.