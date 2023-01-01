Хижина дяди Тома. Гарриет Бичер-Стоу (книга, 1852) слушать онлайн

Сюжет

Некоторые исследователи считают, что роман «Хижина дяди Тома» послужил поводом для начала Гражданской войны в США 1861-1865 годов. Так ли было это на самом деле сегодня сказать довольно сложно, но одно можно утверждать абсолютно точно: рабство, насилие, идея расового или какого-либо другого превосходства человека над человеком недопустимы и отвратительны в любых своих проявлениях. Трагическая история, рассказанная в «Хижине дяди Тома» еще одно тому страшное подтверждение.



Хижина дяди Тома слушать на видеосервисе Wink.