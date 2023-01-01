Химия для тех, кто все забыл. Андрей Шляхов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Достоверные факты, интересные примеры, наглядная инфографика и легкая подача – о самом интересном из мира химии. Эта аудиокнига предназначена для тех, кто не привык киснуть перед телевизором или зависать над смартфоном. Она для любознательных людей, которые готовы дать пищу уму, вспомнить давно забытое или узнать что-то новое. Эта аудиокнига – не учебник, не руководство и не задачник, а сборник бесед на химические темы. Форма подачи материала легкая и ни к чему не обязывающая. Каждая глава начинается с чего-то «отвлеченного», что на первый взгляд может вообще не иметь никакого отношения к химии, а затем разговор от отвлеченного переходит к конкретному. Премудрость химическая излагается не в установленном учебниками порядке, а «вразброс», применительно к теме главы. Так легче, проще и интереснее. Эта книга содержит дополнительные материалы в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.



Химия для тех, кто все забыл слушать на видеосервисе Wink.