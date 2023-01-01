Хельгор с Синей реки. Жозеф Рони-старший (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жозеф Анри Рони-старший (настоящее имя – Жозеф Анри Онорэ Боэкс, 1856–1940) – французский писатель бельгийского происхождения, автор приключенческой прозы, романов о доисторическом прошлом человека, один из основоположников жанра научной фантастики. До 1909 года писал вместе с младшим братом Серафин-Жюстен-Франсуа, который взял позднее псевдоним Жозеф Анри Рони-младший. Слушателям предлагается аудиоверсия приключенческого романа «Хельгор с Синей реки» (1929). Действие книги относится к тем временам, когда ещe были живы мамонты и человек боролся за своe место под солнцем наравне с дикими животными. Главный герой, давший имя роману, – юный воин из племени умаров, обитающих в низовьях Синей реки. Соседство у Хельгора и его соплеменников не самое приятное – жестокие, кровожадные тзохи. Однажды землетрясение уничтожает всех женщин тзохов, и те решают умыкнуть жeн и дочерей у соседей. Как назло, бо



Хельгор с Синей реки слушать на видеосервисе Wink.