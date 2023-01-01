Хэдли и Грейс. Сюзанна Редферн (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Говорят, что женская месть – самая страшная месть! Так ли это? И смогут ли две милые аватюристки восстановить справедливость, сбежав от погони спецслужб? Обо всём расскажет Сюзанна Редферн! На что способны две женщины, разозленные на одного мужчину? Тридцативосьмилетняя Хэдли устала от мужа-абьюзера и мечтает сбежать при удобном случае. Двадцативосьмилетняя Грейс чувствует себя обманутой: ее работодатель ничего ей не заплатил и, судя по всему, собирается ее уволить. А главное, это один и тот же человек – Фрэнк, который, видимо, просто привык пользоваться женщинами. Пришла пора ему отомстить! По воле случая Хадли объединяется с Грейс. Они крадут деньги Френка – два миллиона долларов!– и сбегают, забрав детей. Но интрига становится еще интереснее, ведь миллионы Фреэка нажиты нечестным путем, и они нужны ФБР! Теперь за двумя милыми авантюристками охотится не только Фрэнк со своими подручными, но и спецслужбы. Удастся ли сбежать от погони? И что ждет их на пути к новой жизни?



Хэдли и Грейс слушать на видеосервисе Wink.