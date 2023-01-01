Харизма лидера. Радислав Гандапас (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О чем эта книга Лидерами сегодня стремятся стать многие. Многим это удается за счет рационально продуманных действий и силы воли. Но среди огромной массы людей всегда находятся те, кто обладает еще и странной силой – харизмой. Что это за свойство и откуда оно берется? Предопределена ли харизма от рождения или может быть результатом точного расчета? Как обычные, на первый взгляд, люди превращаются в лидеров, строят свою собственную жизнь, пишут историю компаний, а иногда – стран и народов? Какую роль в становлении харизмы играют семья и социум? Ну и, наконец, можно ли ее – харизму – развить? Автор предлагает весьма полное исследование животрепещущей темы и дает свои ответы на многие вопросы о этом интересном свойстве человеческой личности и его связи с лидерскими качествами. Для кого эта книга Книга для тех, кто интересуется вопросами лидерства, для руководителей компаний и подразделений. Почему мы решили издать эту книгу Потому что эта книга – попытка развеять дым и спецэффекты вокруг явления харизмы, отделить его «механизм» от мифов, и культурных наслоений. Это попытка осмыслить, для того чтобы использовать. Фишка книги Харизма рассматривается как одна из составляющих лидерства. Книга знакомит читателей с картиной внутреннего мира выдающихся людей, с фактами из биографий наиболее известных харизматических фигур прошлого и настоящего – и, … дает возможность соотнести себя с ними. От автора Слово «харизма» окружено сегодня ореолом мистики и скепсиса. Однако, мы не можем н...Слушайте книгу.



Харизма лидера слушать на видеосервисе Wink.