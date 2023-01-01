Хаоспатрон. Вячеслав Шалыгин (книга, 2020) слушать онлайн

Странное происшествие на посту ГИБДД, когда в молекулярную пыль распался потрепанный фермерский «уазик» вместе с водителем, оказалось лишь звеном в длинной цепочке необъяснимых событий, которые начались почти тридцать лет назад в джунглях Камбоджи. Именно там пропала без вести группа советских морпехов под командованием майора Боброва. Морпехи искали таинственный Объект С-29, он же Бриллиантовый замок. Высокопоставленный сотрудник российского МИДа Вадим Фролов вплотную подобрался к тайне С-29, раскрыть которую попытался еще его отец. Ведь владеть сверхтехнологиями Бриллиантового замка означает контролировать ситуацию во всем мире.



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