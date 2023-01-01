Хаосовершенство. Вадим Панов (книга, 2020) слушать онлайн

Хаос овладевает миром. Он поглощает государства и Анклавы, и даже всемогущая СБА не способна с ним справиться. Хаос овладевает умами. И вот уже запуск Станции – новой надежды человечества – грозит обернуться мировой катастрофой. Как остановить Апокалипсис? Последователи сетевого пророка уверены, что только Цифра приведет цивилизацию к процветанию и свободе. Верхолазы в растерянности. Главы правительств пытаются сохранить власть. А антиквар Кирилл Грязнов собирает в одну команду легендарного ломщика, талантливого механика, гениального инженера и свою дочь Патрицию – Избранную, способную разговаривать с Богами. Но лишь тогда, когда Копье пронзит сердце Земли, вновь запустится Вечное Колесо и мир сделает первый шаг от Хаоса к Совершенству.



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