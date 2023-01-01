Халхин-Гол. Первая победа Жукова. Владимир Першанин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Бои на Халхин-Голе, продолжавшиеся с весны по осень 1939 года, называют у нас «военным конфликтом», а в Японии – «Второй русско-японской войной». Это были полномасштабные боевые действия, в которых массированно применялась авиация и танки, практически репетиция Второй мировой. На первоначальном этапе боев Красная Армия допустила множество командно-организационных ошибок, которые позволили японским войскам, имевшим в тот момент богатый боевой опыт, завладеть инициативой. Однако после приезда на ТВД комдива Жукова ситуация резко изменилась – была проведена тщательная «работа над ошибками», подтянуты свежие резервы. Итоги сражения подвел по «горячим следам» Константин Симонов: Да, нам далась победа нелегко. Да, враг был храбр. Тем больше наша слава. Книга написана на основе реальных событий. Это последнее произведение великого мастера исторических романов Владимира Першанина – писатель умер в январе 2020 года. Он писал эту книгу несколько лет, стремясь запечатлеть подвиг участников боев на Халхин-Голе, одного из которых он вывел в образе главного героя повествования – вчерашнего выпускника пехотно-пулеметного училища лейтенанта Василия Астахова.



Халхин-Гол слушать на видеосервисе Wink.