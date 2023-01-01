Хагакурэ. Сокрытое в листве. Ямамото Цунэтомо (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Представляет аудиоверсию наиболее авторитетного трактата, посвященного бусидо – «Пути воина». Бусидо – изначально трактовавшееся как «национальный, особенно военный дух Японии», в последствии в древней Японии стало обозначать свод правил, регламентирующих поведение и повседневную жизнь самураев – воинского сословия, определяющего историю своей страны на протяжении столетий. Ямамото Цунэтомо, великий самурай, живший на рубеже восемнадцатого столетия, предлагает молодым воинам свое напутствие, свой рецепт обретения себя. Написанное в период мирной жизни, когда многие самураи, потеряв привычный уклад жизни, стали предаваться развлечениям и пагубным страстям, «Хагакурэ» – или иначе «Сокрытое в листве», рассказывает о том, как вернуть былую веру в чистоту и справедливость. Призывает отказаться от прагматизма, уверяя, что лишь интуиция способна привести к первоосновам бытия, помочь в любых свершениях. Трактат учит жизни в мире, жизни именно в эту конкретную минуту, жизни, которая определяется одним: правильным ли будет твой следующий шаг. Вот несколько советов, которые дает автор «Хагакурэ» тем, кто стремится постичь нечто таинственное, скрытое от обычного взора и доступное только тому, кто стремится к постижению избранного им Пути воина. «К важным делам следует относиться легко». «Высказывать людям свои мнения и исправлять их ошибки – очень важно. В этом проявляется сострадание, которое больше всего помогает в вопросах суждения». «О том, хорош человек или плох, можно судить по ...Слушайте книгу.



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