Хагакурэ. Бусидо. Ямамото Цунэтомо (книга, 2020) слушать онлайн

Цунэтомо Ямамото жил в XVIII веке в Японии. Он был самураем и служил властителю провинции Сага. Испытания, которым подвергался в те времена воин, были чрезвычайно суровы, и многие самураи проводили свою жизнь в постоянной тревоге перед опасностью запятнать свое благородное имя неблаговидным поступком. Когда его господин умер, Ямамото намеревался в соответствии с требованиями чести совершить харакири. Однако новый закон, изданный сeгуном Токугава, запрещал ритуальные самоубийства, и Ямамото пришлось стать монахом. Он дожил до глубокой старости и успел продиктовать книгу, в которой воедино собрал догматы чести самурая, кодекс поведения, практическое и духовное руководство воина – «Хагакурэ» («Сокрытое в листве»). Путь самурая, или бусидо, подразумевал две вещи: усердное изучение всех боевых искусств и особое состояние ума. Ямамото в своей книге наибольшее внимание уделяет последнему. Его наставления проливают свет на столь отличный от европейского образ жизни и нравственную философию японского воина, особое место в мировоззрении которого занимает готовность и даже стремление отдать жизнь за своего правителя – состояние ума и сердца, столь мало знакомое европейцам нашего времени.



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