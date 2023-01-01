Кентервильское привидение. Оскар Уайльд (книга, 2024) слушать онлайн

Рассказы Оскара Уайльда ироничны и немного печальны, полны изящества и остроумия, объединяют в себе романтичность и острую сатиру. «Кентервильское привидение» – одна из самых известных сатирических сказок в жанре ужасов! Злобных дух, обитающий в Кентервильском замке, любит пугать всех, кто осмелится заселиться в его пристанище. Приведение собирается вдоволь повеселиться, когда в замок переселяются новые жильцы, но его ждет крупное разочарование – семья Отис не так проста! Что только призрак ни пытается предпринять: оставляет пятна крови по дому, бродит по коридорам, издает страшные звуки по ночам – и всё напрасно! Семью Отис так просто не запугать! Перед вами сатирическое произведение Оскара Уайльда, опубликованное в 1887 году, в классическом переводе Михаила Ликиардопуло, насквозь пронизанное юморов и философией!



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