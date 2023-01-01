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Казачья кровь. Ерофей Трофимов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика628 мин16+
Сюжет
Волей судьбы в его руки попали древние предметы: брошь с камнем и сабля. Непонятно – это удача или проклятие. На этих артефактах сошлись интересы службы жандармов Российской империи и могущественного тайного ордена. И теперь Григорию придется отправиться в Аравийскую пустыню, ведь там находится секрет, скрытый в артефактах. А орден не дремлет, и на Гришу уже открыта охота. Природная смекалка и воинское искусство должны помочь ему. Но враги сильны и безжалостны.
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