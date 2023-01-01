Кай. Алекс Анжело (книга, 2023) слушать онлайн

Кай не похож на других жителей своего городка. Его глаза голубые, точно лед, а само существование окутано тайной и предрассудками. Много лет назад он единственный выжил в ночную метель, и теперь настало время вернуть долг зиме. Герда, любящая красные розы и Кая. Кай, ставший художником и ищущий правду о своем прошлом. Дева Льда, чьи руки испачканы в крови… Она явилась забрать то, что уже давно принадлежит ей – сердце Кая. Новая книга от Алекс Анжело, автора цикла «Мир Дэвлата»,– законченная история-однотомник. Новый взгляд на историю Кая и Герды – и таинственной Снежной Королевы. Что сделало ее такой жестокой? Да и правда ли она так холодна и беспощадна или это люди приписывают ей злодеяния, не желая нести ответственность за свои поступки? Дева Льда в новом образе, более хрупкой и более юной. Ее жизнь переплелась в жизнью Кая, который полон загадок,– недаром глаза его холодны как лед.





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