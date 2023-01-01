Каторга (часть 1). Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Первые главы романа «Каторга» были опубликованы в газете «Камчатская правда». В 1987 году в журналах «Молодая гвардия» и «Дальний Восток» вышла полная версия романа. Отдельной книгой роман был издан в 1988 году в издательстве «Современник». «Каторга» рассказывает историю сахалинских каторжан, сделавших все возможное и невозможное для обороны острова от захватившей его японской армии во время русско-японской войны 1904-1905 годов. «…В 1869 году с кораблей сошли на берег острова первые каторжане, и, если верить очевидцам, многие из них горько рыдали, увидев, куда они попали. Но вместе с каторжанами заливались слезами и конвойные солдаты, их охранявшие… Чехов, подплывая к Сахалину, тоже испытал щемящее чувство тревоги, ностальгии, отчасти даже страха. В самом деле – картина была жуткая. Силуэты мрачных гор окутывал дым где-то поверху, вровень с небесами, клокотали языки пламени от лесных пожаров свет маяка едва проницал этот ад, а гигантские киты, плавая неподалеку, выбрасывали струи парящих фонтанов, кувыркаясь в море, как доисторические чудища. Но если было неуютно даже писателю Чехову, то каково было видеть эту картину каторжанам, которым предстояло здесь жить и умирать? Не тогда ли и сложились их знаменитые поговорки о Сахалине: „Вокруг море, а посередке – горе, вокруг вода, а внутри – беда…“



Каторга (часть 1) слушать на видеосервисе Wink.