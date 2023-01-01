Катехизис. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви», составленный святителем Филаретом Московским, был рассмотрен и одобрен Святейшим Синодом и неоднократно переиздавался в качестве учебного пособия для преподавания в училищах и для употребления всех православных христиан». Святитель Филарет в своем «Катехизисе» в доступоной форме разъясняет каждому христианину суть православного вероучения и основы христианской нравственности для благоугождения Богу и спасения души. Издание рассчитано на широкий круг православных читателей.



Катехизис слушать на видеосервисе Wink.