Кастрюлька с неприятностями. Анна Дашевская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лиза фон Бекк – девушка тихая и немного даже старомодная. Как и положено, Лиза живет спокойно и скромно, подбирает пряности для блюд в ресторане «Олений рог», что в Верхнем городе Люнденвика, и ведет дневник. Вот только почему-то в дневнике скромной воспитанницы монастырской школы то появляется запись об отравленном бульоне, то она знакомится с привидением или идет на королевский бал. А в конце концов, в компании друзей и вовсе спасает королевство от злого колдуна!



Кастрюлька с неприятностями слушать на видеосервисе Wink.