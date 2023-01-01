Касик. Книга 3. Венсеремос!. Zampolit (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Венсеремос!» – фантастический роман, третья книга цикла «Касик», жанр альтернативная история, боевая фантастика, попаданцы, исторические приключения. Боливия – есть. Перу – есть. Чили – очень может быть. Аргентина… все сложно, но без нее континентальной революции не будет. Пришло время сту�денту-этнографу Василию Егорову, известному в мире под именем касика Тупака Амару, сподвижника Че Гевары, браться за континентальную революцию всерьез.



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