Карта капитана Берли. Григорий Борзенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Карта капитана Берли» – это своеобразное продолжение романа «Золотой остров». Тайна сокровищ легендарного острова настолько необычная и интригующая, что она, словно магнит, влечет к себе все новых и новых кладоискателей и любителей приключений. Судьба новых героев этой книги удивительнейшим образом переплелась с судьбами тех, кто положил начало этой невообразимой золотой круговерти.



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