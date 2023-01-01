WinkАудиокнигиКарта капитана Берли. Григорий Борзенко
Карта капитана Берли. Григорий Борзенко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература, Приключения1009 мин16+
Сюжет
«Карта капитана Берли» – это своеобразное продолжение романа «Золотой остров». Тайна сокровищ легендарного острова настолько необычная и интригующая, что она, словно магнит, влечет к себе все новых и новых кладоискателей и любителей приключений. Судьба новых героев этой книги удивительнейшим образом переплелась с судьбами тех, кто положил начало этой невообразимой золотой круговерти.
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