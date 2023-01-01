Карнеги: тренинг, который сделает вас мастером общения. Алекс Нарбут
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Карнеги: тренинг, который сделает вас мастером общения. Алекс Нарбут

Карнеги: тренинг, который сделает вас мастером общения. Алекс Нарбут (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология341 мин12+

Сюжет

Аудиокнига-тренинг по системе Дейла Карнеги. Тренинг, который поможет вам в кратчайшие сроки стать настоящим асом в сфере общения. Имя Дейла Карнеги известно каждому. Его советы, как общаться, чтобы нравиться людям и добиваться желаемого, поражают своей четкостью и действенностью. Но, несмотря на простоту, советы Карнеги для их эффективного применения все же требуют развития некоторых навыков и умений. В этой аудиокниге вы найдете 150 упражнений, которые помогут в этом!

Карнеги: тренинг, который сделает вас мастером общения слушать на видеосервисе Wink.

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