Карнеги: тренинг, который сделает вас мастером общения. Алекс Нарбут (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига-тренинг по системе Дейла Карнеги. Тренинг, который поможет вам в кратчайшие сроки стать настоящим асом в сфере общения. Имя Дейла Карнеги известно каждому. Его советы, как общаться, чтобы нравиться людям и добиваться желаемого, поражают своей четкостью и действенностью. Но, несмотря на простоту, советы Карнеги для их эффективного применения все же требуют развития некоторых навыков и умений. В этой аудиокниге вы найдете 150 упражнений, которые помогут в этом!



Карнеги: тренинг, который сделает вас мастером общения слушать на видеосервисе Wink.