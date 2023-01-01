Кармен и другие новеллы. Проспер Мериме (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Имя Проспера Меримэ привычно ассоциируется с именем неистовой цыганки Кармэн, но самая знаменитая его новелла отнюдь не является единственной, где кипят роковые страсти. В мистической «Венере Илльской» статуя раскрывает свои объятия человеку, «Души чистилища» рассказывают бессмертную легенду о соблазнителе Дон Жуане, а под дверь «Голубой комнаты», где прячется от всего мира влюбленная пара, течет пролитая убийцей кровь…



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