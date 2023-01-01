Карма – закон причины и следствия. Как переписать свою судьбу. Ксения Меньшикова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга посвящена работе с таким сложным и неоднозначным разделом человеческого сознания, как Сверхсознание. Это неисследованная область разума, контакт с которой долгое время был исключительно в ведении религии. Но те, кто ищет иных знаний, кого не удовлетворяют догмы и заповеди, никогда не согласятся с тем, что они не имеют права что-то знать и понимать. Эта книга для тех, кто ищет! На ее страницах мы попробуем разобраться с таким непростым понятием, как судьба и карма. Существует ли судьба? Действительно ли в жизни человека всегда все предопределено? Что такое карма? Как проявляет себя провидение? И вообще, стоит ли при всех этих предпосылках человеку в принципе что-то пытаться делать или все бессмысленно? Нет, не бессмысленно! Переписать судьбу можно! Это долгий и непростой труд, и выполнить его правильно сможет только тот, кто все, что описано в этой книге, поймет и сделает практическую работу по освобождению линии своей жизни. Поверьте, результаты того стоят. Согласитесь, что между существованием и жизнью все-таки есть разница. Жизнь – это тяга к свободе. Для тех, кто предпочитает жить, и написана эта книга.



Карма – закон причины и следствия слушать на видеосервисе Wink.