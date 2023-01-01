Карибский рейдер. Сергей Лысак (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Экипаж «Тезея», против своей воли оказавшийся в XVII веке, да еще и в центре разгула пиратства – Карибском море, начинает собственную войну за выживание во враждебном окружении. Пришельцы из будущего заставляют считаться с собой абсолютно всех: и отъявленных бандитов, привыкших жить разбоем, и �сильных мира сего, которым появление «посланцев дьявола» очень не нравится… Вскоре случится то, после чего Испания встанет перед выбором – дружить с новой силой, появившейся в Новом Свете, или сражаться насмерть. Потому что другого варианта нет. Такая же дилемма встанет перед всеми остальными.



Карибский рейдер слушать на видеосервисе Wink.