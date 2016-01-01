Карьерное преимущество: Практические рекомендации. Стивен Кови,Дженнифер Колосимо (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы ищете не просто работу, вы ищете отличную работу? Тогда помните, что ваша цель не просто занять рабочее место, а решить конкретную проблему организации. Прослушав аудиокнигу, вы узнаете, как найти лучшее для вас место работы, как написать правильное резюме, а также как вести себя на собеседовании, чтобы работодатель предпочeл именно вас. Стивен Кови научит, как сделать так, чтобы ваши таланты, навыки и убеждения помогли вам найти прекрасную работу сейчас и построить блестящую карьеру в будущем. © Альпина Диджитал, AB Publishing, 2016.



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