Караваль. Стефани Гарбер (книга, 2020) слушать онлайн
Сюжет
Легендарное шоу, куда желает попасть каждый. Любовь, что окрыляет душу. Связь двух сестер, которую нельзя разорвать. Скарлетт никогда не покидала остров Трисду, где жила с сестрой и жестоким отцом. С детских лет она хранила в сердце заветную мечту: попасть на легендарный Караваль – шоу, которое лишь раз в год устраивает таинственный магистр Легендо. Когда девушка вдруг получает пригласительный билет, ее счастью нет предела. Но реальность обманчива. Сон превращается в кошмар. Скарлетт оказывается втянута в опасную игру, где нет места проигравшим. Теперь у девушки есть всего лишь пять ночей, чтобы спасти свою сестру Теллу, иначе та навсегда останется в плену Острова Грeз. Добро пожаловать в Караваль… Мир, где сбываются самые опасные желания!
Караваль слушать на видеосервисе Wink.