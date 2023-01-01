Карандаш и Самоделкин в стране пирамид. Валентин Постников (книга, 2020) слушать онлайн

Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Карандаш и Самоделкин в стране пирамид» – сказочную повесть детского писателя Валентина Постникова, автора весeлых и познавательных историй о приключениях маленьких волшебников Карандаша и Самоделкина. Карандаш – художник, у которого вместо носа карандаш. Всe, что он нарисует, превращается в настоящее. А Самоделкин – железный человечек, который умеет мастерить разные невероятные машины. Они живут в Волшебной школе, где учат трeх маленьких ребят – Прутика, Чижика и Настеньку волшебству и доброте. А ещe у них есть старший друг – знаменитый учeный-географ, профессор Пыхтелкин, который знает обо всeм на свете, и двое знакомых – разбойники пират Буль-Буль и шпион Дырка. Аудиокнига расскажет об одном из самых удивительных путешествий Карандаша, Самоделкина и их друзей. На старинном парусном корабле они отправятся в Африку, посетят Египет, увидят загадочные пирамиды и сокровища фараона Тутанхамона. Они встретят таинственный фрегат «Чeрный осьминог», прокатятся на верблюдах по пустыне Сахара, увидят древние гробницы, саркофаги и мумии, будут искать выход из сложных лабиринтов и комнат-ловушек. А заодно изучат подводный мир морей и океанов и узнают много интересных и полезных сведений о Древнем Египте и современной Африке.



Карандаш и Самоделкин в стране пирамид слушать на видеосервисе Wink.