Кара-Бугаз. Константин Паустовский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Повесть «Кара-Бугаз», вышедшая в 1932 году в издательстве «Молодая гвардия» сразу же, по мнению критиков, выдвинула Паустовского в первые ряды советских писателей того времени. Кара-Бугаз, залив-лагуна Каспийского моря на западе Туркмении. В представлении людей он был заливом смерти и ядовитой воды. На тюркских языках его название означает «черное горло». Это место практически непригодно для жизни, но очень богато минералами, в первую очередь глауберовой солью, для добычи которой был построен мощный горно-обогатительный комбинат. Так, то, что оказалось не под силу царской России, воплотилось в жизнь Россией советской.



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