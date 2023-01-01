Капкан для «Тайфуна». Михаил Алексеев (книга, 2020) слушать онлайн

Лучшая аудиокнига о попаданцах. Операция «Тайфун» была лебединой песней вермахта. Никогда больше – ни до, ни после – не собирал германский Генштаб для выполнения задачи такие силы: группу армий «Центр» и три танковых группы. И в нашей истории этому плану сопутствовал успех. Быстрый и сокрушительный разгром трех советских фронтов открывал захватчикам путь на Москву. И только мужество бойцов и командиров вновь созданного Западного фронта и железная воля Жукова лишили врага такой возможности. Позже это назовут «русским военным чудом». Однако в истории окружения и разгрома Западного фронта существует момент, когда операция «Тайфун» могла бы пойти по другому сценарию. Наверно, отличия были бы незначительными, хотя и важными, если бы в ее ход не вмешались несколько случайных людей.



Капкан для «Тайфуна» слушать на видеосервисе Wink.