Капитанская дочка. Александр Пушкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Имя А.С. Пушкина сопровождает русского человека в течение всей его жизни – прелестной сказкой в детстве, непревзойденной любовной лирикой в юности…В любом возрасте мы неизменно обращаемся к богатейшему творческому наследию классика. «Школьная библиотека» предлагает вашему вниманию историческую повесть «Капитанская дочка», написанную А.С. Пушкиным на основе собственных исследований истории Пугачевского бунта. Эта повесть о любви и злодействе, о коварстве и великодушии, о предательстве и отваге. Слушая прекрасную пушкинскую прозу, вы вместе с главными героями, сами невольно станете участниками легендарных исторических событий.



Капитанская дочка слушать на видеосервисе Wink.