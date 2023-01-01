Капитанская дочка. Александр Пушкин (книга, 2020) слушать онлайн
Сюжет
Шестнадцатилетний Петр Гринев по воле отца отправляется служить Отечеству. Причем служить не так, как мечтал едва ли не любой дворянин XVIII века – в Петербурге, при дворе, среди светской знати, в пышности балов и парадов, а по-настоящему – в гарнизоне маленькой крепости на границе киргизских степей. Любовь и верность, ненависть и предательство, оскорбление и кровавый поединок – все это ждет юного Гринева. А вскоре его судьба закружится в опустошающем вихре русского бунта, «бессмысленного и беспощадного». «"Который комендант?" – спросил самозванец. Наш урядник выступил из толпы и указал на Ивана Кузмича. Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему: „Как ты смел противиться мне, своему государю?“ Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом: „Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!“ Пугачев мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На ее перекладине очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне. Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузмича вздернутого на воздух.»
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