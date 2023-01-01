Капитан Сорви-голова. Луи Буссенар (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Известный французский писатель Луи Буссенар получил гуманитарное образование в городе Питивье, после чего поступил на медицинский факультет Парижского университета. Во время франко-прусской войны 1870-1871 годов он был призван в армию и служил полковым врачом. После войны Буссенар некоторое время продолжал своe медицинское образование, но вскоре окончательно порвал с профессией и занялся литературой. Жан Грандье сказочно богат, но неутолимая жажда приключений, не дает ему сидеть на месте. Собрав отряд добровольцев из таких же отчаянных мальчишек, как и он, Жан отправляется из Франции в далекую Южную Африку сражаться против английских завоевателей, где совершает головокружительные подвиги, полностью оправдывая свое прозвище – Капитан Сорви-голова.



Капитан Сорви-голова слушать на видеосервисе Wink.