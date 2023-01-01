Капитан Сорви-голова. Луи Буссенар (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Отважный отряд пятнадцати-шестнадцатилетних мальчишек под предводительством Жана Грандье, прозванного за смелость и решительность Сорви-голова, бесстрашно сражается против целой армии английских колонизаторов и совершает головокружительные подвиги, отстаивая независимость маленькой бу�рской республики.



Капитан Сорви-голова слушать на видеосервисе Wink.