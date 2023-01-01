Капитан Сорви-голова. Луи Буссенар (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В захватывающем историко – приключенческом романе «Капитан Сорви-голова» читателя ждет Южная Африка, где отважные буры сражаются с английскими колонизаторами. На помощь маленькой бурской республике приходит юный Жан Грандье, собравший отряд смельчаков, готовых сражаться за справедливость. Под предводительством Грандье, прозванного за свою отвагу и решительность Сорви-голова, отряд шестнадцатилетних мальчишек совершает удивительные подвиги и становится серьезной угрозой для английских завоевателей. Никому не справиться с бесстрашными сорванцами, воюющими под звездным небом Южной Африки за независимость буров. "…Юные безумцы помчались во весь опор, с криком, с гиканьем, думая только об одном – столкнуться с англичанами, ударить по ним. Сорви-Голова, захваченный врасплох, даже не пытался остановить Молокососов или внести какой-то порядок в эту ураганную атаку. Он бешено пришпорил своего коня, вынесся вперед и голосом, покрывшим весь этот гам, скомандовал: – Вперед!…"



Капитан Сорви-голова слушать на видеосервисе Wink.