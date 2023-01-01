Капитан Поль. Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн

Представляем вам аудиоверсию романа Александра Дюма, рассказывающего об основателе американского военно-морского флота, знаменитом моряке Джоне Поле Джонсе. Вообще-то героями романов Дюма часто становились реальные исторические персонажи, но в большинстве своем это были представители знатных аристократических династий или королевских фамилий, здесь же – герой обычный американский моряк, хотя и безумно популярный в начале девятнадцатого века. Он стал единственным победителем англичан на море за целый век, в его честь слагались песни и баллады, некоторые из них исполняют и по сей день.



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