Капитан Немо. Жюль Верн
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Детям
Капитан Немо. Жюль Верн

Капитан Немо. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Приключения929 мин6+

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О книге

Роман «Двадцать тысяч лье под водой. Кругосветное путешествие в морских глубинах» был написан в 1868 году и впервые опубликован в 1869—1870 годах в «Журнале воспитания и развлечения». В 1870 году книга вышла отдельным изданием. Как только роман Жюля Верна вышел из печати, он был единодушно признан и читателями и критикой. В том же 1870 году роман был напечатан на русском языке одновременно в двух журналах и в последующие два-три года был издан в Петербурге и Москве в четырех различных переводах. Надеемся, что аудиоверсия истории профессора Аронакса и его друзей, волей случая оказавшихся на подводной лодке капитана Немо и совершивших кругосветное путешествие в 20 тысяч лье под водой, будет также интересна поучительна и увлекательна, как и печатное издание этого популярнейшего во всем мире романа.

Капитан Немо слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Приключения, Зарубежная литература
Время
929 мин / 15:29

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