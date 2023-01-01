Капитан Немо. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Роман «Двадцать тысяч лье под водой. Кругосветное путешествие в морских глубинах» был написан в 1868 году и впервые опубликован в 1869—1870 годах в «Журнале воспитания и развлечения». В 1870 году книга вышла отдельным изданием. Как только роман Жюля Верна вышел из печати, он был единодушно признан и читателями и критикой. В том же 1870 году роман был напечатан на русском языке одновременно в двух журналах и в последующие два-три года был издан в Петербурге и Москве в четырех различных переводах. Надеемся, что аудиоверсия истории профессора Аронакса и его друзей, волей случая оказавшихся на подводной лодке капитана Немо и совершивших кругосветное путешествие в 20 тысяч лье под водой, будет также интересна поучительна и увлекательна, как и печатное издание этого популярнейшего во всем мире романа.



Капитан Немо слушать на видеосервисе Wink.