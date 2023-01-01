Капитан Фракасс. Теофиль Готье (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Приключенческий роман выдающегося французского поэта и писателя Теофиля Готье о жизни бродячих комедиантов во Франции XVII века. Различные персонажи романа: титулованные дворяне, бродячие актеры, завсегдатаи парижских таверн – все по воле автора как бы разыгрывают на страницах романа весело�е, занимательное представление в духе «экзотичного» XVII века. Это яркое произведение увлекает водоворотом занимательных приключений, рыцарским благородством героя, обедневшего дворянина барона де Сигоньяка, покоряющего достоинством и благородством своего характера.



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