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Капитан Алатристе. Артуро Перес-Реверте (книга, 1996) слушать онлайн
1996, Аудиокнига
Зарубежная литература, Приключения343 мин12+
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Сюжет
Первая книга серии о приключениях капитана Алатристе от автора нашумевшего бестселлера «Клуб Дюма или тень Ришелье», «Учитель фехтования» и «Тень орла». Испания. XVII век. Эпоха правления Филиппа IV. Ветеран войны Диего Алатристе после ранения возвращается в Мадрид, где получается задание от пр�едседателя Святого Трибунала быстро и бесшумно убить двух англичан. Все деньги и ценности, которые будут у убитых, можно оставить себе, чтобы все произошедшее напоминало обычный разбой, но вот бумаги, которые окажутся у англичан, следует незамедлительно передать председателю Трибунала…
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