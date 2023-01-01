Капитал. Избранное. Карл Маркс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Существует широкий спектр оценок как личности самого Карла Маркса, так и его общественной роли и его научного вклада в философию и социологию. Очевидно одно: идеи Маркса оказали огромное влияние на ход мировой истории XIX—XX веков. По данным опроса общественного мнения, проведенного в 1999 году Би-би-си, Маркс был назван величайшим мыслителем тысячелетия. По данным каталога Библиотеки Конгресса США, Марксу посвящено больше научных трудов, чем любому другому человеку. По этому критерию он возглавляет список 100 самых изученных личностей в истории. «Капитал» является классическим произведением экономической науки, написанным с позиций трудовой теории стоимости. В ней автор определил понятие стоимости как выражение общественно необходимого труда для производства товаров, дал яркую характеристику капиталистического общества. Книга, которая произвела настоящий переворот в экономической науке XIX века, актуальна и сегодня. Для тех, кто стремится познать логику построения экономики капиталистического общества XXI века, проникнуть в суть происходящих в ней процессов, данный труд является фундаментом и отправной точкой, настольной книгой предпринимателя.



Капитал слушать на видеосервисе Wink.