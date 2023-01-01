Каникулы оборотней. Андрей Белянин,Галина Черная (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дело совсем не в том, что коты умеют говорить, это всем известно. Дело не в том, что даже на зловещего и мудрого ворона, как говорится, бывает проруха. И, конечно, не в том, что истинные краснокожие индейцы – тоже добрые люди… Все дело в том, что Андрей Белянин, куда бы он вас ни завел, кого бы ни зас�тавил любить или презирать, всегда сумеет вас рассмешить и уж, конечно, не позволит вам отложить его книгу, пока вы не дочитаете ее до конца.



Каникулы оборотней слушать на видеосервисе Wink.