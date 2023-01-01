Кандид, или оптимизм. Франсуа-Мари Аруэ Вольтер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Повесть «Кандид, или Оптимизм» была опубликована в1758 году и сразу приобрела популярность. По всей Европе последовали перепечатки. В Париже и Женеве были приняты решения об изъятии из обращения и сожжении книги. В настоящее время «Кандид, или Оптимизм» остается наиболее известным и читаемым п�роизведением автора, чьи идеи оказали очень большое влияние на формирование современной политической мысли.



Кандид, или оптимизм слушать на видеосервисе Wink.