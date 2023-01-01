WinkАудиокнигиКандид, или оптимизм. Франсуа-Мари Аруэ Вольтер
Кандид, или оптимизм. Франсуа-Мари Аруэ Вольтер (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература239 мин12+
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Сюжет
Повесть «Кандид, или Оптимизм» была опубликована в1758 году и сразу приобрела популярность. По всей Европе последовали перепечатки. В Париже и Женеве были приняты решения об изъятии из обращения и сожжении книги. В настоящее время «Кандид, или Оптимизм» остается наиболее известным и читаемым п�роизведением автора, чьи идеи оказали очень большое влияние на формирование современной политической мысли.
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