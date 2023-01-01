Кандид, или оптимизм. Франсуа-Мари Аруэ Вольтер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вольтер – крупнейший французский писатель и мыслитель XVIII века, имя которого стало олицетворением эпохи Просвещения. В своeм самом знаменитом произведении «Кандид, или оптимизм» – философской повести, замаскированной под плутовской роман, – Вольтер остроумно высмеивает человеческие порок�и, иронично размышляет о мире, полном предрассудков, насилия и глупости. Авантюрный сюжет, обилие комических ситуаций, гротескных образов, несуразных стечений обстоятельств, весeлое нагромождение невероятных событий и фантастических приключений, блестящий слог и энергичный стиль делают «Кандида» увлекательным и лeгким чтением.



Кандид, или оптимизм слушать на видеосервисе Wink.