WinkАудиокнигиКандид, или оптимизм. Франсуа-Мари Аруэ Вольтер
Кандид, или оптимизм. Франсуа-Мари Аруэ Вольтер (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература234 мин12+
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Сюжет
Вольтер – крупнейший французский писатель и мыслитель XVIII века, имя которого стало олицетворением эпохи Просвещения. В своeм самом знаменитом произведении «Кандид, или оптимизм» – философской повести, замаскированной под плутовской роман, – Вольтер остроумно высмеивает человеческие порок�и, иронично размышляет о мире, полном предрассудков, насилия и глупости. Авантюрный сюжет, обилие комических ситуаций, гротескных образов, несуразных стечений обстоятельств, весeлое нагромождение невероятных событий и фантастических приключений, блестящий слог и энергичный стиль делают «Кандида» увлекательным и лeгким чтением.
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