Камо грядеши. Генрик Сенкевич (книга, 1896) слушать онлайн

«Камо грядеши» – исторический роман знаменитого польского писателя, лауреата Нобелевской премии Генрика Сенкевича. …Рим во времена правления императора Нерона, погрязший в преступлениях и разврате. Наслаждаясь роскошными пиршествами и оргиями, жестокий тиран мечтает разделаться с первыми последователями христианства, дающими приют жертвам его безумных прихотей. Среди них – юная красавица Лигия и патриций Марк Виниций, нашедшие любовь под сенью новой веры. Они не подозревают, что им сулит смертельная опасность, ведь император намерен поджечь Вечный город, обвинить в злодеянии христиан и учинить над ними расправу. Историческая достоверность, напряженный сюжет и захватывающая любовная интрига, яркие картины жизни Древнего Рима и столкновения непростых характеров, красочные описания и живой язык принесли роману Сенкевича всемирное признание.



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