Камо грядеши. Генрик Сенкевич (книга, 1896) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет культовую эпическую аудиокнигу по роману знаменитого польского писателя, мастера исторического романа, лауреата Нобелевской премии по литературе 1905 года – Генрика Сенкевича – «Камо грядеши», (также известную, как Quo vadis или «Куда идeшь»), которая была многократно экранизирована в разных странах и переведена на большинство языков мира. Эта книга принесла автору громадный успех и стала главным основанием для получения Нобелевской премии. Сам Генрик Сенкевич является самым издаваемым в Польше автором художественной литературы – общий тираж изданных книг писателя приближается к 40 000 000 экземпляров. «Камо грядеши» по праву является лучшим произведением автора. По словам писателя, при написании ни одного другого романа он столько не работал с историческими документами. Увидев свет, роман были встречен читателями с восторгом, и сегодня считается классикой польской литературы. В романе потрясающе достоверно передана атмосфера древнего Рима, показан знаменитый римский пожар, который по преданиям устроил император Нерон, чтобы получить поэтическое вдохновение. Вина за пожар была возложена на христиан, после чего они подверглись массовым гонениям и убийствам.



Камо грядеши слушать на видеосервисе Wink.