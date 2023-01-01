Камер-паж ее высочества. Книга 1. Часть 1. Андрей Сидоров,Михаил Тихонов,Юрий Москаленко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Приключенческий роман «Камер-паж ее высочества» – это первая часть цикла героического фэнтези «Ваше превосходительство» от творческого трио современных российских авторов: Юрия Мюна, Андрея Сидорова и Михаила Тихонова. Если судьба не наградила тебя волшебным даром в мире, полном магии, это еще не значит, что в один прекрасный день ты не окажешься в центре колдовских интриг… Вольк – юный сын бравого воина, служащего в Караульной страже города Ранка. Дед парня, отличившийся во время войны с Западными баронствами, сумел получить для своего рода дворянский титул и скромный особняк с флигелем у городской стены. Для полного счастья Вольку не хватало лишь исполнения давней мечты: стать магом. Вот только оказалось, что волшебный дар у парня отсутствует начисто… Впрочем, Вольк не унывает и решает пойти по стопам отца – хорошего воина. Но и на этом пути юноше уготовано множество преград: от дальнего родственника, оказавшегося могущественным магом, до своенравной дочки герцога, которая загорелась идеей завести собственного рыцаря, способного решить ее проблемы со злобным сводным братцем. А отдуваться за все придется Вольку!



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