Камасутра общения. Магия слов и жестов. Наталья Ром (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

РОМ Наталья – профессиональный бизнес-тренер, практический психолог, ведущая открытых и корпоративных тренингов и семинаров. Тематика тренингов: искусство публичной речи, психология влияния, манипуляция и защита, мастерство делового и межличностного общения, формирование имиджа и тренинги личностного роста. Как умело начать и поддержать беседу? Как «разговорить» собеседника и убедить его в своей правоте? Как сделать уместный комплимент? Как правильно реагировать на критику и противостоять манипуляциям и словесным атакам? Как расположить к себе человека, используя движения, позы, жесты и мимику? Как подобрать правильную интонацию и тон голоса? Авторский тренинг Натальи Ром – это практическое руководство по эффективному общению, которое поможет Вам наладить личную жизнь и позволит продвинуться вверх по карьерной лестнице. Вы научитесь убеждать своих клиентов, начальника, подчиненных, сможете заводить новые деловые контакты и быстро решать поставленные задачи. Вы с легкостью начнете знакомиться с лицами противоположного пола, добьетесь взаимопонимания с родными и близкими. Вы научитесь общаться и будете получать истинное удовольствие от самого процесса общения!



Камасутра общения слушать на видеосервисе Wink.